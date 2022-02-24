من بينها استئناف الحوار الاجتماعي: هذه مخرجات أول اجماع للمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل #خبر_ عاجل

الاطاحة بمنحرف خطير مفتّش عنه منذ 2011

أسعار القمح تقفز لأعلى مستوياتها

انتحار طفلة الـ14 سنة شنقا بقفصة.. وهذه التفاصيل

باجة: العثور على أكثر من 14 طنا من السكر المدعم فى منزل بأحد الاحياء الشعبية بمدينة باجة

2022/02/24 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

عثر فريق مشترك للمراقبة الاقتصادية بباجة، اليوم الخميس، على 14,2 طنا من مادة السكر بمنزل يقع بأحد الاحياء الشعبية بمدينة باجة.

وأكد يسري الدمرجي، المدير الجهوى للتجارة بباجة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الكميات من السكر المدعم، عثر عليها فريق يتكون من مصالح التجارة والشرطة البلدية وفرق شرطة الطريق العمومي والعدلية والنجدة لدى أحد صانعي الحلويات التقليدية، كان ينوى استعمالها فى شهر رمضان، موضحا أنه تم تأمين هذه الكميات لدى الديوان التونسي للتجارة.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أيضا حجز 4,2 أطنان من مادة الفارينة مجهولة المصدر على متن شاحنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn