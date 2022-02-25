عبير موسي تستقبل السفير الفرنسي في مكتبها.. وهذا فحوى اللقاء

استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهر الخميس 24 فيفري 2022 ، بالمقر المركزي للحزب، Anne Gueguen مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ومساعدها المكلف بشمال افريقيا برفقة سفير فرنسا بتونس André Parant ومستشاره السياسي وتمحور النقاش حول القضايا الإقتصادية والإجتماعية والمالية الحارقة وسبل دعم العلاقات التونسية الفرنسية في مختلف المجالات في إطار الإحترام المتبادل.

وحضر اللقاء ثامر سعد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ومحمد كريم كريفة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المنظمات والأحزاب .