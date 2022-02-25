خالد شوكات لقيس سعيّد: “الوزراء المحيطين بك هم أبناء المنظومة القديمة”

انتقد الناشط السياسي خالد شوكات ما جاء على لسان رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مجلس الوزراء عندما قال “إن بعض الأشخاص تحالفوا مع المنظومة القديمة” معتبرا أن وزرائه لم يكونوا يوما ثوارا بل هم أبناء المنظومة القديمة.

وقال شوكات في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” الأخ الرئيس المفدّى هداك الله.. لقد تحدّثتْ – والله- في حضرة المنظومة القديمة.. محاطا بها وهم يهزّون رؤوسهم بالموافقة أو يخطون على كراريسهم – ولا ادري ما يخطون ” .

واضاف شوكات ” هؤلاء الوزراء الذين يحيطون بك هم تماما أبناء المنظومة القديمة..لم يكونوا ثوّارا يوماً في حياتهم.. ولم يحدّث أحد منهم نفسه بأن يثور.. لا قبل 17 ديسمبر 2010.. ولا حتى في 25 جويلية 2021..وعلى رأس هؤلاء الأخت بودن التي تهزّ رأسها في حضرتكم موافقة دائمة على ما تقول بعد أن عملت بكل اخلاص مع جميع أنظمة المنظومة القديمة ط “.

وتابع ” أما الثورة المضادّة فليس لها مفهوم آخر أكثر جلاء وبيانا واقناعاً من العمل على نقض عرى مسار الانتقال عروة عروة وتفكيك مؤسسات الحكم الديمقراطي مؤسسة بعد مؤسسة..والسلام على من أراد السلام .