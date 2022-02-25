احالة كتبة محاكم على القضاء بتهمة اخفاء مؤيدات تتعلق بقضايا مخدرات

تمت احالة بعض كتبة المحاكم في نابل على الدائرة الجنائية بقرمبالية بعد تعمدهم إخفاء وسحب المؤيدات من الملفات بالمحاكم.

وأفادت المحامية والناشطة الحقوقية غفران حجيّجت في تصريح لشمس أف أم اليوم الجمعة 25 فيفري 2022 عن وجود قضية تتعلق بالقبض على كاتبي محكمة مع اثنين من اكبر مروجي المخدرات في الوطن القبلي.

واضافت ان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف نابل قام بجرد كبير للمحجوزات ليتضح انه تم اخفاءه، مشيرة الى فتح قضية في ابتدائية نابل بخصوص سحب مؤيدات من ملفات قضايا.

وقالت حجيج ان اغلب المحجوزات التي يتم اخفاؤها هي مواد مخدرة من ‘زطلة’ واقراص مخدرة مشيرة ان عددا من الكتبة الذين تم انتدابهم بعد الثورة، دون مستوى تعليمي وبعضهم من اصحاب السوابق العدلية.