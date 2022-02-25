البريد التونسي ينظم سلسلة من التظاهرات الجهوية حول الادماج المالي والاجتماعي من 6 ماي الى غاية 20 ماي 2022

ينظم البريد التونسي بالشراكة مع البنك الدولي من 6 الى غاية 20 ماي 2022، سلسلة من التظاهرات الجهوية حول الادماج المالي والاجتماعي، قصد اختيار افكار لمشاريع متجددة في هذا المجال

وستشمل هذه التظاهرات، وفق بلاغ صادر عن البريد، الطلبة والمجتمع المدني والمطورين في مجال البرمجيات الاعلامية والمصممين والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية والمهنيين، اضافة الى جميع المتطوعين الموهوبين، الذين يمتلكون القدرة على الاجابة على المواضيع والتحديات المطروحة.

وتتم، وفق ذات المصدر، المشاركة بصفة مجانية في كل التظاهرات الجهوية على ان يقع على اثرها تنظيم دورة نهائية بالحمامات للمتسابقين الفائزين على المستوى الجهوي وذلك من 24 الى 26 جوان 2022، قصد اختيار افضل المشاريع وتقديم الجوائز للفرق الفائزة.

وافاد البريد التونسي، في هذا الصدد، ان عملية التسجيل للمشاركة في هذه التظاهرة تنطلق بداية من يوم الجمعة 25 فيفري وتمتد الى غاية 20 مارس 2022 على الرابط التالي:

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