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صندوق الضمان الاجتماعي يدعو منظوريه إلى العودة فورا إلى مراكزهم لتأمين الخدمات ويعبر عن أسفه لتواصل تعطلها في بعض المكاتب

2022/02/28 أخبار, المصدر, مجتمع

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، اليوم الاثنين، أعوانه الذين لم يباشروا نشاطهم إلى العودة فورا إلى مراكز عملهم لتأمين كافة الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين معبرا عن أسفه لتواصل تعطّل الخدمات في بعض مكاتبه الجهوية والمحلية.

وأشار الصندوق إلى أن هذا التعطيل تواصل بالرغم من صدور الأمر الرّئاسي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسات الضّمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وإذن السيّد وزير الشؤون الاجتماعية بالشّروع في تكوين اللّجان الفنية المشتركة بين الطرف الاجتماعي والإدارات العامة للمؤسسات الضّمان الاجتماعي من أجل ضبط الإجراءات الترتيبية الضرورية لتفعيل أحكام النظام الأساسي.
وكان عدد من أعوان مختلف الصناديق الاجتماعية نفذ يوم 23 فيفري الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتفعيل القانون الأساسي المنظم للصناديق الاجتماعية وجملة من المطالب الأخرى.

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