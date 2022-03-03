بوعصيدة: ”إن لم نذهب في مشروع سعيد… فسنذهب إلى انهيار الدولة”

قال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة اليوم الخميس 3 مارس 2022 إنه إن لم نذهب في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامي لارساء نظام قاعدي وسلطة محلية فسنذهب إلى انهيار الدولة وانهيار الاقتصاد أكثر مما نحن عليه الآن مشيرا إلى ضرورة تثبيت مسار اللامركزية لأنه سيكون قاطرة للتنمية المحلية.

وشدد بوعصيدة في تصريح لموزاييك على ضرورة فهم ماهية اللامركزية لأن البعض يعتبرها تفككا للدولة أو دولة داخل دولة مبرزا أن اللامركزية هي سلطة محلية ضمن منظومة ادارية في تصرف اقتصادي محلي.

وأقر بوعصيدة بأن المسار يشكو عدة اشكالايات أهمها الميزانية المخصصة للبلديات وعدم استقرار المجالس البلدية لكن هذا لم يمنع من تحقيق مؤشرات ايجابية بحسب بوعصيدة مبينا أن 350 بلدية في تونس تمكنت من تعبيد بين 4500 و 6000 كم من الطرقات وقامت بإضافة 50 ألف نقطة إضاءة جديدة.

واعتبر أن هذه الانجازات لا يمكن لسلطة مركزية أو وزارة تنفيذها.