حجز 3 أطنان من النحاس المسروق بقصر السعيد.. وهذه حصيلة الايقافات

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بقصر السعيد التابع لمنطقة الأمن بباردو تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة شبان تورطوا باستعمال سيارة في سرقة كميات هامة من النحاس وحجز 3 أطنان من النحاس المسروق والمقدرة قيمته بأكثر من 300 ألف دينار.

وتفيد الأبحاث المجراة أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بقصر السعيد مفادها تعمد مجهولين الاستيلاء على النحاس التابع لشركة اتصالات، فتم تكثيف التحريات حول تحركات المظنون فيهم الى أن أمكن نصب كمين لهم وضبطهم وهم ثلاثة شبان كانوا على متن سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من النحاس بالاضافة الى أدوات تستعمل في اقتلاعه.

وأفادت محاضر البحث وفق موزاييك أف أم أن اعوان الأمن تمكنوا من معرفة مكان إخفاء النحاس المسروق وذلك بمخزن بجهة دوار هيشر، حيث تمت مداهمته وحجز أكثر من 3 أطنان من النحاس المسروق من شركة الاتصالات والتي تفوق قيمتها 300 ألف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة وحجز السيارة واعادة المسروق الى الممثل القانوني لشركة الاتصالات.