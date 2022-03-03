فولودمير زيلينسكي: ” 16 ألف متطوّع سيقاتلون الى جانب أوكرانيا”

أكد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أن الحلفاء الدوليين لكييف يرسلون يوميا أسلحة دفاعية لبلاده.

وقال في مقطع فيديو، اليوم الخميس 3 مارس 2022، إن هناك 16 ألف متطوع سيقاتلون إلى جانب أوكرانيا، مشيرا إلى أن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي مضيفا أن القصف الروسي لم يتوقف منذ منتصف الليل.

وذكر زيلينسكي أن التكتيكات المتغيرة لروسيا وقصف المدنيين في المدن أثبتا نجاح أوكرانيا في إفساد خطة موسكو الأولية بإعلان بانتصار سريع من خلال هجوم بري، مؤكداً أن روسيا ستدفع التكلفة، وسيتم إعادة إعمار كل شيء.