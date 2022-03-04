هذه: حصيلة حملة التصدي للتلاعب بالمواد المدعمة..

في إطار إحكام توجيه الدعم نحو مستحقيه والتصدي للممارسات المتعلقة بالتلاعب بالمواد المدعمة واستعمالها في غير الاغراض المخصصة لها، تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2022 من ضبط بعض المخابز غير المصنفة والمطاعم بكل من سيدي حسين وجبل الجلود والمرسى بحالات تلبس تعلقت بمسك واستعمال مادة الفارينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز الموجه للاستهلاك الأسري بغرض صنع أنواع مختلفة من الخبز الخاص دون موجب حق وبغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد أفضت عمليات المراقبة التي تم تنفيذها في هذا المجال إلى حجز أكثر من 1,5 طن من مادة الفارينة المدعمة وتحرير 4 محاضر بحث ضد المخالفين حيث تمت إحالتها على أنظار القضاء قصد تتبعهم عدليا وتسليط أقصى الخطايا المالية والعقوبات السجنية ضدهم.

هذا وتم غلق مخبزتين غير مصنفتين بمنطقتي العوينة وسيدي حسين من أجل ما سبق ذكره.