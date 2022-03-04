البريد التونسي يصدر طابعا بريديا لموقع “سطح القمر” بالصمار

Ghazi karoui

120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ غازي القروي

قفصة: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار سام بشركة فسفاط قفصة

7 مارس يوم عطلة ببن قردان..

هذه: حصيلة حملة التصدي للتلاعب بالمواد المدعمة..

2022/03/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار إحكام توجيه الدعم نحو مستحقيه والتصدي للممارسات المتعلقة بالتلاعب بالمواد المدعمة واستعمالها في غير الاغراض المخصصة لها، تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2022 من ضبط بعض المخابز غير المصنفة والمطاعم بكل من سيدي حسين وجبل الجلود والمرسى بحالات تلبس تعلقت بمسك واستعمال مادة الفارينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز الموجه للاستهلاك الأسري بغرض صنع أنواع مختلفة من الخبز الخاص دون موجب حق وبغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد أفضت عمليات المراقبة التي تم تنفيذها في هذا المجال إلى حجز أكثر من 1,5 طن من مادة الفارينة المدعمة وتحرير 4 محاضر بحث ضد المخالفين حيث تمت إحالتها على أنظار القضاء قصد تتبعهم عدليا وتسليط أقصى الخطايا المالية والعقوبات السجنية ضدهم.

هذا وتم غلق مخبزتين غير مصنفتين بمنطقتي العوينة وسيدي حسين من أجل ما سبق ذكره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn