ارتفاع هام لمعدّل استهلاك الأرز والسكر في تونس

أكد المدير المركزي للديوان التونسي للتجارة سامي بوعزيز، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 أن معدل الاستهلاك الشهري من مادة الأرز التي يتم توفيرها تقدر بـ1800 طنا إلا أنه في الفترة الأخيرة وبالتحديد خلال شهري جانفي وفيفري فقد تجاوز الاستهلاك 2200 طنا شهريا.

و بين بوعزيز أنه خلال الـ6 أيام الأولى من هذا الشهر سجلت مادة الأرز ارتفاعا في المبيعات أي بنسبة 100% من المواد وبمعدل مبيعات بـ140 طنا يوميا.

وأشار المدير المركزي للديوان التونسي للتجارة إلى أن معدل بيع مادة السكر يوميا يبلغ 2000 طنا إلا أنه بلغ خلال 6 أيام الأولى من هذا الشهر بيع 10 آلاف طن من مادة السكر منذ بداية الشهر.