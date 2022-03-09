أیام Vaga المسرحیة بباجة تفتتح دورتها الثامنة بـ 24 ساعة مسرح الشارع

ارتفاع هام لمعدّل استهلاك الأرز والسكر في تونس

عاجل: ظهور متحور ثالث من أوميكرون..منظمة الصحة العالمية تكشف..

عاجل: هذا ما قرّره القضاء الفرنسي في حقّ ياسين العيّاري في ما يخصّ قضيّة البلكاني

المنستير: حجز 130 جواز سفر لدى شخص بقصر هلال تبيّن أنّه يدلّس الوثائق الإدارية

2022/03/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ألقت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال من ولاية المنستير، أمس الثلاثاء، بإذن من النيابة العمومية، على شخص أصيل المنطقة تبيّن أنّه يدلس الوثائق الإدارية كشهادة عمل، وكشوفات بنكية، وشهائد انخراط في الصناديق الاجتماعية، للراغبين في الحصول على تأشيرات سفر لدول أجنبية، وحجزت لديه 130 جواز سفر، وفق ما أكده، اليوم الأربعاء، مصدر أمني لـ”وات”.

كما حجزت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال لدى المظنون فيه المشار إليه آنفا مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار يشتبه أنّها من عائدات التدليس، وجهازي إعلامية يقع استعمالها في هذه العمليات، وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بالتنسيق مع النيابة العمومية بالبحث في الموضوع، حسب ذات المصدر.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn