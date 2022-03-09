المنستير: حجز 130 جواز سفر لدى شخص بقصر هلال تبيّن أنّه يدلّس الوثائق الإدارية



ألقت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال من ولاية المنستير، أمس الثلاثاء، بإذن من النيابة العمومية، على شخص أصيل المنطقة تبيّن أنّه يدلس الوثائق الإدارية كشهادة عمل، وكشوفات بنكية، وشهائد انخراط في الصناديق الاجتماعية، للراغبين في الحصول على تأشيرات سفر لدول أجنبية، وحجزت لديه 130 جواز سفر، وفق ما أكده، اليوم الأربعاء، مصدر أمني لـ”وات”.

كما حجزت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال لدى المظنون فيه المشار إليه آنفا مبلغا ماليا قدره 30 ألف دينار يشتبه أنّها من عائدات التدليس، وجهازي إعلامية يقع استعمالها في هذه العمليات، وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بالتنسيق مع النيابة العمومية بالبحث في الموضوع، حسب ذات المصدر.