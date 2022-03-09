هذا ما قرره القضاء في حق مدير معهد كندار الذي تحرش بتلميذ..خبر_عاجل

أصدر المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدير معهد كندار على خلفية التحرش الجنسي بطفل بإستعمال نفوذ وظيفه وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى.

ولفت عبد المولى في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن مدير المعهد لديه 3 ملفات منشورة أمام المجلس الجناحي حوكم في ملف واحد والبقية تم تأخيرهما الى 15 مارس 2022 بطلب من لسان الدفاع .

أما الأستاذ المشتبه بتورطه في قضية الحال وهي التحرش بتلميذات يدرس بالمعهد السالف ذكره فقد تم إصدار بطاقة ايداع ضده بمجرد مثوله أمام المجلس الجناحي و تأخير الملف الى تاريخ 15 مارس 2022.