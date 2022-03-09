القبض على شخص أصيل دولة مجاورة احتال على راغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج

ألقت فرقة الشرطة العدلية بنابل القبض على شخص (59 سنة) أصيل إحدى الدول المجاورة مفتش عنه دوليا من أجل النصب والإحتيال عبر شبكة الإنترنت على راغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بأن هذا الشخص يدير شركة خدمات دولية سريعة لها فرعان بنابل وفرع بتونس العاصمة ،ويقوم بعمليات تحيل من خلال الحصول على تأشيرات سفر مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح عادة بين 7000 و 12000 دينار ثم يتعمد إغلاق هاتفه ومماطلة أصحابها.

وبعد متابعة ميدانية، تم إلقاء القبض على المعني بالأمر رفقة وكيل شركته وسائقها ، وتم حجز 4 حواسيب محمولة وآلة سكانار وآلتي طباعة و مجموعة من وثائق استلام نقود ومجموعة من الصكوك البنكية وحوالي 80 ملفا للراغبين في العمل بالخارج .

كما تم حجز مجموعة من وثائق تفويض خاصة دون هويات ومعرّفة بالإمضاء بالبلدية و12 جواز سفر تونسي و 67 اختام مختلفة الخدمات و مجموعة من اللافتات الإشهارية وجهاز كشف معادن و12 هاتف جوال.

و أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم من أجل “التحيل ومسك واستعمال مدلس ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدة” والأبحاث متواصلة،حسب نص البلاغ