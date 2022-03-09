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مصالح الحرس الديواني تحجز منذ بداية السنة اكثر من 64 طنا من المواد الغذائية المدعمة معدّة للتهريب

2022/03/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

حجزت مصالح الحرس الديواني، منذ بداية شهر جانفي 2022، ما يزيد عن 64 طنا من المواد الغذائية المدعمة معدّة للتهريب متمثلة خاصة في “الكسكسي” و”المقرونة” و”السميد” و”الشربة”، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد الغذائية المدعمة بكامل التراب الوطني.

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، الاربعاء، ان الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين قد حجزت 43 بالمائة من هذه المواد المهربة بما يناهز 28 طنا، في حين حجزت الوحدة الرابعة للحرس الديواني بصفاقس 25 طنا.

وحجزت بقية الوحدات في جهات مختلفة من البلاد، وفق المصدر ذاته، كميات متمثلة في حوالي 11 طن من المواد الغذائية.

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