أكثر من 100 شخص يتورّطون في عمليّة تزوير بالمنستير .. وهذه التفاصيل

تمكّنت الوحدات الأمنيّة بالمنستير من القبض على شخص من مواليد 1968 ويملك محل لبيع الهواتف الجوالة متّهم بتزوير وثائق إدارية خاصّة بالعديد من الإدارات العمومية بهدف الحصول على تأشيرات للسفر.

وقد كان منطلق الأبحاث بناء على معلومات وردت على الفرقة المذكورة مفادها قيام شخص بتزوير تأشيرات السفر، وبمداهمة المحل التجاري الواقع في جهة صيادة تمّ العثور على العشرات من الوثائق الإدارية المدلسة و127 جواز سفر. كما تمّ العثور على مبلغ 30 ألف دينار وآلة سكانير يستخدمها في تدليس الوثائق الإدارية.

وقد تمّ الإحتفاظ بالمتهم الرئيسي في انتظار استكمال البحث مع الأشخاص المشاركين في التزوير من بينهم أصحاب الجوازات.