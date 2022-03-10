توننداكس يرتفع الخميس عند الاغلاق بنسبة 20ر0 بالمائة

إرتفع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، مع اغلاق السوق الخميس، بنسبة2 ر0 بالمائة ليدرك 52ر7086 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وأغلقت البورصة على حجم تداولات في حدود 6ر1 مليون دينار علما وان شركة المنتوجات الصحية حصلت على 204ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات وأنهى سهمها الجلسة على تراجع 4ر0 بالمائة عند مستوى 260ر10 دينار.

وتصدر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات بنسبة 4ر4 بالمائة ليدرك مستوى 470ر0 دينار في حين ارتفع سهم مونوبري بنسبة 7ر2 بالمائة ليقفل الجلسة على سعر 800ر3 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية بنسبة 8ر3 بالمائة الى مستوى 770ر2 دينار في حين خسر سهم نيوبادي لاين بنسبة 6ر1 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 200ر6 دينار.