تسعة لاعبين سيرحلون مجاناً عن تشيلسي في الصيف



كشفت صحيفة “مترو” البريطانية اليوم الجمعة عن إمكانية رحيل تسعة لاعبين دفعة واحدة من صفوف تشيلسي الإنقليزي مجاناً خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعيش نادي تشيلسي أوقاتاً عصيبة لم يشهدها من قبل وهذا بعد فرض حكومة بريطانيا عقوبات مشددة على المالك الروسي رومان أبراموفيتش بتجميد أملاكه في إنقلترا.

وكان رومان أبراموفيتش قد أعلن عن نيته بيع النادي رسمياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تجميد أموال وأصول رومان أبراموفيتش سيأتي بالسلب على تشيلسي حيث لم يقدر النادي على التعاقد أو تجديد عقود لاعبيه طالما ما زال النادي تحت تصرف الدولة بموجب قرار تجميد الملياردير الروسي.

وأكملت الصحيفة أن هناك 9 لاعبين ستنتهي عقودهم مع تشيلسي في الصيف المقبل وهم “سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديغير وأندرياس كريستينسين وإيمرسون بالميري وداني درينكووتر وبابا رحمن ومات مياغزا وجاك سالترر وشارلي موسوندا”.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني بالإضافة إلى ريال مدريد سيستغلان الوضع الحالي لتشيلسي اذ يرغب البرسا في التعاقد مع أزبيليكويتا وكريستينسين بينما يرغب الريال في ضم روديغير.