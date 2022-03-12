صاحب نزل يخفي 200 قنطار من الأمونيتر

حجز أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في قعفور وبالتعاون مع فرقة الطريق العمومي في قعفور في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الجمعة، وبعد إستشارة النيابة العمومية في سليانة، 200 قنطار من السماد الكيميائي “الأمونيتر” وذلك إثر توفر معلومات لدى فرقة الابحاث والتفتيش في قعفور حول تعمّد صاحب نزل خزن كمّية من ” الامونيتر” بمكان غير معلوم ينوي صاحبها المضاربة فيها وفق ما ذكره مصدر من الحرس الوطني.

وأضاف في تصريح اليوم السبت لــ(وات) أن الوحدات المذكورة داهمت مكان التخزين (فضاء خلفي للنزل) وحجزت الكمية المذكورة حجزا فعليا وتأمينها بمخزن الحبوب في قعفور، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر عدلي من أجل الاحتكار والمضاربة لمادة مدعّمة خاضعة للوقاية الامنية.