هكذا سيكون الطقس اليوم

هام-في منشور لوزيرة العدل: دعوة النيابة العمومية والمجالس القضائية إلى إيلاء الأهمية اللازمة لجرائم الاحتكار والمضاربة

عاجل: وزارة الداخليّة تصدر بلاغا هاما بمناسبة مباراة الترجي والنجم الساحلي

بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجّي والنجم في رادس..

القصرين: الاحتفاظ بشخص بحوزته 1300 حبة مخدّرة كان ينوي ترويجها في فريانة

2022/03/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، أمس الجمعة، بالإحتفاظ بشخص تم القبض عليه إثر كمين محكم وبحوزته 1300 حبة مخدرة من نوع “إكستازي” كان ينوي ترويجها بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم فتح بحث تحقيقي في شأن المتهم وهو أصيل ولاية سوسة لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بفريانة من أجل مسك مادة مخدرة بنية الإستهلاك والترويج ولا تزال الأبحاث متواصلة معه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn