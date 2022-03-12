القيروان: ضبط حوالي 600 ألف قارورة مياه معدنية وكميّات هامّة من المواد المدعّمة في 3 مخازن عشوائية

ضبطت فرق مشتركة من الوحدات الامنية ومصالح الديوانة والتجارة بالقيروان، اليوم السبت، حوالي 600 الف قارورة مياه معدنية بمخزن عشوائي بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة بمعتمدية القيروان الشماليّة، بالإضافة إلى كميات هامة من السميد والفارينة.

وافاد المدير الجهوي للتجارة، عماد صنديد، في تصريح لـ(وات)، أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة وتتمثل في مداهمة مخزن عشوائي والعثور على حوالي 222 الف قارورة سعة لترين، وأكثر من 275 الف قارورة سعة لتر واحد، و81 الف قارورة سعة لتر ونصف.

وأفاد المصدر ذاته، من جهة اخرى، بأنه تم اليوم أيضا حجز كمية تقدر بـ 4 اطنان من السميد المدعّم بمخزنين عشوائيين سيتم ضخها بالمسالك العادية لدى تاجر جملة للمواد الغذائية، إلى جانب حجز حوالي 7 اطنان من الفارينة، و860 لترا من الزيت النباتي المدعم، و350 كغ من السكر، و660 لترا من الزيت النباتي مجهول المصدر وكميات من المواد الأولية منتهية الصلوحية مخصصة لصنع الحلويات.

وأضاف أنه سيتم بداية من الاسبوع القادم استئناف توزيع الزيت النباتي المدعم، حيث سيتم توزيع حوالي 7 الاف طن بكامل تراب الجمهورية، علما أن حصة ولاية القيروان من الزيت المدعم في الأيام العادية تبلغ 458 طنا في الشهر.