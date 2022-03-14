وزارة الصحة: تطعيم 268 شخصا فقط من مجموع 26813 من المدعوين لتلقي التلاقيح ضد كورونا يوم 13 مارس الجاري

ذكرت وزارة الصحة اليوم الاثنين في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا أنه تم فقط تطعيم 268 شخصا من مجموع 26813 من المدعوين لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا يوم 13 مارس الجاري

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها الى أن عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خلال شهر مارس 2021 بلغ 6.341.135 شخصا يتوزعون بين 4.665.417 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و 1.675.718 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مبرزة أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 13.023.802 جرعة

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد