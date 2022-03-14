بن عروس: أيام تحسيسية ودورات تكوينية حول كيفية التقصي المبكر لسرطان القولون

تنطلق إدارة الصحة الوقائية بولاية بن عروس خلال هذه الأيام في تنظيم أيام تحسيسية لفائدة العموم ودورات تكوينية لإطاراتها حول التقصي المبكر لمرض سرطان القولون.

وتاتى هذه الايام وفق ما أفادت به “وات” اليوم الاثنين الدكتورة بسمة بن نجمة، في سياق تظاهرة “مارس الأزرق” المخصص للتحسيس والوقاية من مرض سرطان القولون والذي يعتبر ثانى اصناف السرطانات الاكثر انتشارا في تونس من حيث عدد الإصابات بعد سرطان الثدي وعنق الرحم بالنسبة للمرأة .

وبينت بن نجمة أن التقصي المبكر حول هذا المرض متاح وبتحاليل بسيطة بالمراكز الوسيطة للصحة العمومية وبمراكز الصحة الأساسية بعد القيام بتحليل سريع شبيه بالتحليل السريع الذي يتم القيام به لمعرفة الإصابة بفيروس “كورونا” ويمكن القيام به للفئة العمرية بين 50 و74 سنة

وتابعت بن نجمة إن أصل هذا المرض حميد يصاب به المريض بعد بروز زائدة في الأمعاء ويمكن أن تتطور إذا لم يتم التفطن إليها في وقت مبكر وبعد سنوات لتتحول إلى ورم خبيث، ومن هنا تأتي اهمية التقصي المبكر عن هذا المرض لدى هذه الفئة، وفق قولها.

ومن مسببات هذا المرض، وفق نفس المصدر، عوامل اختطار مختلفة على غرار العوامل الوراثية والنظام الغذائي غير الصحي وخاصة منه الأكلات المشبعة بالدهون والإفراط في الوزن والتدخين وتناول الكحول والخمول البدني.

يذكر انه تم تسجيل 2212 حالة إصابة جديدة بسرطان القولون في تونس موزعة على 1050 حالة عند النساء و 1162 حالة عند الرجال.