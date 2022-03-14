توننداكس ينهي تداولات الاثنين على ارتفاع بنسبة 71ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “تونداكس”، جلسة الاثنين،على ارتفاع بنسبة 71ر0 بالمائة مدركا مستوى 86ر7136 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية .

و استحوت شركة المنتوجات الصحية على 338ر0 مليون دينار من اجمالي تداولات السوق البالغ حجمها 7ر1 مليون دينار واغلق سهم الشركة مستقرا عند سعر 950ر9 دينار.

وتصدر سهم نيو بودي لاين، الارتفاعات، بنسبة 6ر5 بالمائة ليغلق على سعر 490ر6 دينار في حين ارتفع سهم مونوبري بنسبة 5ر5 بالمائة ليفقل عند مستوى 010ر4 دينار.

وتراجع في المقابل سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 1ر4 بالمائة ليبلغ مستوى 420ر1 دينار في حين خسر سهم بي هاش للايجار المالي 4ر3 بالمائة من قيمته ليغلق على سعر 980ر1 دينار.