الكشف عن شبكة مختصّة في افتعال وثائق رسمية..وهذه التفاصيل..

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش، بالتنسيق مع الحرس الوطني بتونس من الكشف عن شبكة مختصّة في افتعال وثائق رسمية والقبض على 4 مواطنين دخلوا إلى التراب التونسي بعد حصولهم على بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية مزوّرة.

حيث توفرت معلومات لدى الإدارة الفرعية للاستعلام للحرس الوطني مفادها تحصّل مواطنين أجنبيين على بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، تولّوا الدخول بها للتراب التونسي قادمين من بلد أجنبي، وتواصُلهم مع سائق سيارة أجرة قصد نقلهم للدائرة البلدية قصد استخراج مضامين ولادة، تمّ نصب كمين، بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، وضبط 4 أشخاص اعترفوا أنّهم تولوا استخراج الوثائق المفتعلة بمبلغ 165 آلف دولار عن طريق شخص حامل الجنسية التونسية وأجنبية ومفتش عنه من أجل الانضمام لتنظيم إرهابي، وتمّ حجز 11 جواز سفر و10 بطاقات تعريف وطنية تونسية.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.