جندوبة : مداهمة مخزن عشوائي وحجز كميات كبيرة من الموالح الغير صالحة للاستهلاك

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، اليوم الثلاثاء، كمية من الموالح المودعة بأحد المخازن العشوائية بمدينة جندوبة، والغير صالحة للاستهلاك.

وقال المدير الجهوي للتجارة، نوفل العلوي، في تصريح لـ”وات” بالجهة، أن عملية الحجز التي تمت بعد مداهمة مشتركة مع قوات الأمن لمخزن عشوائي، جاءت على خلفية عدم احترام صاحب المحل للشروط الصحية والوقائية الضامنة لسلامة الاستهلاك، مضيفا ان أعوان المراقبة بصدد استكمال الإجراءات الرامية الى اعدام الكميات الفاسدة منها، وتحرير ما تستوجبه من محاضر ومخالفات.