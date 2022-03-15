روسيا تدمر منصة صواريخ أوكرانية..

أمين محفوظ يدعو رئيس الجمهورية لتغيير موعد الانتخابات التشريعية

العثور على كهل مشنوقا داخل غرفته بصفاقس

تسجيل حالتي وفاة و166 إصابة جديدة جراء كورونا يوم 13 مارس الجاري

سمير الوافي: “القناة الوطنيّة استهلكت كلّ فارينة المطاحن تملّقا وتزلّفا”

2022/03/15 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تملق القناة الوطنيّة الأولى ومغالطة الرأي العام في نشرات الأخبار و تنصّل رئيس الجمهوريّة من تقاريرهم المغلوطة.

وفي ما يلي ما كتبه:

” ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع ” ( الرئيس قيس سعيد لأحد اصحاب المخابز في حي الخضراء )
بصراحة إبداع رئاسي في صفع جماعة التحكم في شريط الأنباء وإدارة القناة الوطنية…التي إستهلكت كل فارينة المطاحن تملقا وتزلفا…حتى أن الرئيس نفسه إستهجن تملقهم وتقزز من فارينتهم…وفضحهم علنا أمام الجميع…لكنهم للأسف نوفمبريون لا يشعرون بالإهانة ولا يردعهم التوبيخ ولا التاريخ…!!!
أما إذا كان الرئيس قد قال ذلك للتنصل من إنبطاحهم وتملقهم أمام الكاميرا…لكنه يستحسن ذلك ورائها فهذا مجرد تخمين محتمل…المهم أنه وبخهم علنا وتبرأ من تزلفهم وحمّلهم المسؤولية…والكرة عندهم ليتحرروا من خوفهم ويكونوا ضمير السلطة وليس ماكياجها…!!!

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn