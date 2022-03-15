سمير الوافي: “القناة الوطنيّة استهلكت كلّ فارينة المطاحن تملّقا وتزلّفا”

انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تملق القناة الوطنيّة الأولى ومغالطة الرأي العام في نشرات الأخبار و تنصّل رئيس الجمهوريّة من تقاريرهم المغلوطة.

وفي ما يلي ما كتبه:

” ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع ” ( الرئيس قيس سعيد لأحد اصحاب المخابز في حي الخضراء )

بصراحة إبداع رئاسي في صفع جماعة التحكم في شريط الأنباء وإدارة القناة الوطنية…التي إستهلكت كل فارينة المطاحن تملقا وتزلفا…حتى أن الرئيس نفسه إستهجن تملقهم وتقزز من فارينتهم…وفضحهم علنا أمام الجميع…لكنهم للأسف نوفمبريون لا يشعرون بالإهانة ولا يردعهم التوبيخ ولا التاريخ…!!!

أما إذا كان الرئيس قد قال ذلك للتنصل من إنبطاحهم وتملقهم أمام الكاميرا…لكنه يستحسن ذلك ورائها فهذا مجرد تخمين محتمل…المهم أنه وبخهم علنا وتبرأ من تزلفهم وحمّلهم المسؤولية…والكرة عندهم ليتحرروا من خوفهم ويكونوا ضمير السلطة وليس ماكياجها…!!!