الاطاحة بمنفذ عمليتي “براكاج” لامرأتين بالزهروني..

تمكنت الوحدات الامنية بمركز الأمن الوطني بالزهروني من الاطاحة بمنحرف من مواليد سنة 2005 بعد قيامه بنطر هاتف جوال لامرأة كانت تستعد للنزول من سيارتها و ذلك على مستوى سوق الخردة بالزهروني ولاذ بالفرار ثم مباشرة عاد لنفس المكان واستغلّ تعطل حركة المرور ليفتح باب سيارة و يفتك هاتف امراة ثانية بالقوة كانت رفقة زوجها وابنتها و لاذ بالفرار على متن دراجة نارية.

وبعد التحري تمكن اعوان الوحدة المذكورة من التعرف على المتهم و القبض عليه والذي اعترف مباشرة بسرقاته كما تعرفت عليه المتضررتان مباشرة و أصرتا على تتبعه.