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الاطاحة بمنفذ عمليتي “براكاج” لامرأتين بالزهروني..

2022/03/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الامنية بمركز الأمن الوطني بالزهروني من الاطاحة بمنحرف من مواليد سنة 2005 بعد قيامه بنطر هاتف جوال لامرأة كانت تستعد للنزول من سيارتها و ذلك على مستوى سوق الخردة بالزهروني ولاذ بالفرار ثم مباشرة عاد لنفس المكان واستغلّ تعطل حركة المرور ليفتح باب سيارة و يفتك هاتف امراة ثانية بالقوة كانت رفقة زوجها وابنتها و لاذ بالفرار على متن دراجة نارية.

وبعد التحري تمكن اعوان الوحدة المذكورة من التعرف على المتهم و القبض عليه والذي اعترف مباشرة بسرقاته كما تعرفت عليه المتضررتان مباشرة و أصرتا على تتبعه.

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