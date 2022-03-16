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تونس من الدول القليلة التي وفرت بيانات حول المفقودين جراء الهجرة غير النظامية

2022/03/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد المدير العام للمرصد الوطني للهجرة، عبد الرؤوف جمل، اليوم الاربعاء، بأن تونس من الدول القليلة التي شاركت بشكل جدي في توفير بيانات حول المفقودين جراء الهجرة غير النظامية.

ودعا، خلال ورشة عمل حول “بيانات حوادث الهجرة الغير النظامية” تم اطلاقها ببادرة من المرصد الوطني الهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتونس، الى تكثيف اللقاءات متعددة الأطراف لوضع معادلة شاملة للتوقي من فقدان الحياة وحماية أرواح المهاجرين، حسب بلاغ للمنظمة الدولية للهجرة.

من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، عزوز السامري، على أنه رغم الجهود الدولية لتبني الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الا انه يجب مزيد تعزيز القدرات والجهود على المستوى الوطني و الإقليمي لتوفير البيانات الدقيقة حول المهاجرين المفقودين أثناء عبور البحر من تونس إلى أوروبا لما له من اثار نفسية وإقتصادية وإجتماعية على عائلات المفقودين والمجتمع ككل.

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