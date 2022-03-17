سليانة: أمنيون يحتجون على خلفية جملة من المطالب المهنية



نفذ عدد من الأمنيين من مختلف الأسلا ك أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح)، اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام مقر منطقة الأمن الوطني بالجهة، على خلفية جملة من المطالب المهنية

وإستنكر الكاتب العام للنقابة الأساسية للأمن الوطني بسليانة منجي الرميلي في تصريح ل(وات) ما قال انها “سياسة مماطلة وتسويف” تنتهجها سلطة الاشراف في التعامل مع مطالبهم والتفاوض معهم خاصة مع تواصل العمل بالمنشور 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات التي أقرته رئاسة الحكومة.

وأضاف أن المحتجين يطالبون بالترفيع من منحة الخطر “في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم والتهديدات الارهابية”، ومواصلة تمتعهم بمنحتي الساعات الإضافية والإلزام وإضافة إلى تنقيح القانون الاساسي، وإرجاع الترقيات القديمة الخاصة بسلك السجون والاصلاح ومنحة الساعات الليلة الخاصة، وطالب ايضا بتحسين ظروف العمل وإحترام العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية والسجنية