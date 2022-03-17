جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 17 مارس 2022

تناقلت فحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الخميس ،بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي حول عرقلة الاستشارة الوطنية واعاقة المسار وغرفة أصحاب المخابز تطالب بجلسة عاجلة مع وزارة التجارة اضافة الى أن روسيا حجبت الوصول الى المواقع الالكترونية لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) .

وقد أورد موقع اذاعة” شمس أف أم” ، تصريحا لوزير التكوين المهني والتشغيل والناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أفاد فيه بأن هناك أحزاب وأطراف مهيكلة وراء عرقلة الاستشارة الالكترونية واعاقة كل المسار .

وأكد النصيبي في برنامج “الماتينال” أن الرسالة كانت واضحة من التونسيين يوم 25 جويلية الماضي ، مبينا أن الحكومة تعمل على ارجاع تونس للسكة وفق تعبيره.

وأشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعطى الكلمة للتونسيين بطريقة غيرمسبوقة ، مبينا أن كل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستنشر ولن يتم أي تدليس أو تزييف للتقرير ، مشددا على أن رئيس الجمهورية ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الروزنامة وسيتم غلق منصة الاستشارة يوم 20 مارس .

و تطرق موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” الى مداخلة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان في برنامج “أحلى صباح” دعا فيها وزارة التجارة الى عقد جلسة عاجلة من أجل ايجاد حل للأزمة التي تمر بها المخابز اليوم .

وأضاف أن اجتماعا موسعا انعقد أمس الاربعاء جمع ممثلي الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من كل الولايات انتهى بدعوة المصالح المختصة الى ضرورة صرف جميع مستحقات المخابز المتخلدة بذمتها في أقرب الآجال وايجاد حلول عاجلة للتصدي للمخابز “العشوائية وغيرالمصنفة”” المتسببة في أزمة نقص مادتي الفارينة والسميد وفق تصريحه .

ونقل موقع “راديو ماد” تدوينة النائب بمجلس نواب الشعب المجمد أ?ماله بدر الدين القمودي عبر صفحته على موقع “الفايسبوك ” والذي دعا فيها تكليف وزارة الدفاع الوطني بالاشراف على توزيع المواد الأاساسية المدعمة ضمانا لوصولها لمستحقيها اذا كانت مصالح وزارة التجارة عاجزة عن مراقبة مسالك التوزيع

وأضاف القمودي أنه لمزيد النجاعة في محاربة الاحتكار والتهريب وجب مراقبة مصانع الانتاج (المطاحن ومصانع تحويل الزيت النباتي ( مرورا بمراقبة الفضاءات التجارية الكبرى .

وذكر موقع “راديو اكسبريس أف أم” أن المنظمة التونسية لللأطباء الشبان عبرت عن استيائها من تصريح وزير الصحة حول منظومة التشغيل الاجباري في الجهات الداخلية لمدة خمس سنوات وذلك وفق ما صرحت به أميمة حساني رئيسة المنظمة .

وأكدت حساني في مداخلة في برنامج “اكسبريسو” أن الأطباء الشبن يشتغلون أساسا في المناطق الداخلية بعد اختبار مناظرة الاختصاص ، مضيفة أن الدفعة الأولى من الأطباء الذين سيتوجهون للمناطق الداخلية طوعا سيكون خلال سنة 2023 .

وأضافت أن المنظومة الجديدة التي تحدث عنها الوزير لالزام الأطباء بالعمل في المناطق الداخلية والتي تم تقديمها كحل لهجرة الأطباء ستزيد من تعميق الأزمة وتدفع بالأطباء نحو الهجرة أكثر فأكثر.

ونشر موقع اذاعة “موزاييك أف أم “، أن روسيا حجبت الوصول الى الموقع الالكترونية الرئيسية لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) ووسيلة اعلامية مستقلة أخرى.

وشمل الحجب أيضا شبكة الأبحاث بيلنجكات التي نشرت مرارا تقاريرا استقصائية عن جهاز السلطة في موسكو .