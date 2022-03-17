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تفاصيل القبض على شخص مقيم ببلد أوروبي يستغلّ سيّارات اللواج في ترويج الهيروين

2022/03/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الخميس 17 مارس 2022، بأن الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين بإدارة الشرطة العدلية تمكّنت من القبض على شخص مقيم بإحدى الدول الأوروبية يقوم بإدخال مخدّر “الهيروين” إلى تونس عبر المعبر الحدودي برأس الجدير.

وأوضحت انه “بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة منزل المعني أين عُثر على معدات كهربائية وأواني من (الحديد والفخار) يستغلها المشتبه فيه لتنقية المخدّر المذكور كما تم حجز حوالي (1,4 كغ) من الهيروين بقيمة مالية قدّرت بـ 600 ألف دينار”.

وأضافت انه “بمواصلة الأبحاث في الغرض تبين وأن الشبكة المذكورة تستغل في تنقلاتها سائقي سيارات الأجرة (لواج) لنقل شحنات “الهيروين” إلى العاصمة عن طريق إخفائها داخل آلات كهرومنزلية للتمويه”.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص وإمرأة، إضافة إلى حجز 3 سيارات وسيارة أجرة لواج والأبحاث متواصلة، وفق ذات البلاغ.

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