مداهمة 8 مخازن عشوائية في بنزرت وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية

في إطار مواصلة حملة المداهمات للمستودعات العشوائية بولاية بنزرت، تولت المصالح الرقابية المشتركة، خلال اليومين الفارطين، مراقبة 8 مخازن ومستودعات عشوائية غير مصرح بها لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة، تحتوي على كميات مختلفة من المواد الغذائية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، سامي البجاوي.

وبين المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، اليوم الخميس، ان حملات المداهمة، افضت الى رفع 9 مخالفات اقتصادية، علاوة على حجز كميات هامة من المواد الغذائية المختلفة، اهمها 5.2 طن من العجين الغذائي، و7.9 طن من الفرينة، و430 كلغ من السميد، و124 كلغ من السكر ، و2157 لترا من المياه المعدنية، و915 كلغ من الدقلة، و450 كلغ من الفواكه الجافة، و13568 وحدة من المواد الاستهلاكية المحلية والمستوردة المختلفة.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة، ان هذه الحملات الرقابية متواصلة في اطار اعمال اللجنة الجهوية للتصدي للاحتكار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ، كما يجري العمل على التسريع في إحالة المخالفين على أنظار النيابة العمومية للفصل في هذه القضايا التي تستهدف قوت المواطن، على حد تعبيره.