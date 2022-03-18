وفاة تلميذة الـ 16 سنة اثر تعرّضها للعنف الشديد #خبر_ عاجل

توفيت اليوم الجمعة 18 مارس 2022 التلميذة البالغة من العمر 16 عاما والتي تمّ نقلها منذ أكثر من أسبوع لمستشفى سهلول بسوسة وعليها آثار عنف.

هذا و قد تمّ فتح تحقيق في الغرض لمعرفة ملابسات القضيّة، علما و أنه قد تمّ استدعاء والد الضحيّة ووالدتها و صديقتها للتحقيق.

ويجدر التذكير أن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول إستقبل مساء يوم 9 مارس الماضي فتاة وهي تلميذة بشط مريم في حالة إغماء وتبين أثناء فحصها أنها تحمل آثار عنف شديد في مختلف أنحاء جسدها وقد تم تشخيص حالتها حينها بالحرجة من طرف الطبيب المباشر.