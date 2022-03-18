طقس متقلب هذه الليلة وممطر صباح غد السبت على اغلب الولايات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ، حصول تقلبات جوية خلال هذه الليلة بالشمال والوسط حيث من المنتظر أن تشهد هذه المناطق نزول متفرقة ومؤقتا رعدية علما وان الطقس سيكون ممطرا صباح غد السبت على مناطق الشمال والوسط.

ولفت المعهد، في نشرة متابعة اصدرها مساء الجمعة، الى ان شدة الرياح تبقى ابرز العناصر الجوية وان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر يكون هائجا الى شديد الهيجان.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات في حين تشهد مناطق الشمال ، صباح غد السبت، نزول امطار تكون احيانا رعدية مع تساقط البرد بكل من زغوان والقيروان وسليانة وتشهد اغلب ولايات الوسط والشمال نزول للامطار.

وتتراوح درجات الحرارة ، صباح السبت، بين 11 درجة متوقعة بالقصرين و 22 درجة ببرج الخضراء في حين تعرف ولايتي توزر وقبلي هبوب رياح رملية.