ولايات القيروان وزغوان وسليانة وسيدي بوزيد في مستويات يقظة عالية نتيجة غزارة الامطار

ابقى المعهد الوطني للرصد الجوي، في اخر تحيين لخارطة اليقظة، على اللون البرتقالي لولايات القيروان وزغوان وسليانة وسيدي بوزيد، مما يعنى ان اليقظة في مستويات عالية نتيجة لغزارة الامطار المتواصلة والتي ستتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول والاودية

كما اشارت نشرة المتابعة للحالة الجوية إلى تساقط البرد باماكن محدودة وهبات رياح تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س..

في المقابل افاد المعهد انه تم تخفيض مستوى الإنذار بولايات باجة وجندوبة والكاف والقصرين وتم اسناد اللون الأصفر لها مما يعني الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة اليومية وان التقلبات ستكون بفاعلية اقل والكميات المتوقعة متوسطة إلى طيبة..

واسند المعهد اللون الأخضر لولاية تطاوين يعني ان الحالة الجوية عادية..

وذكر بان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان..