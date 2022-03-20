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امطار غزيرة بهذه المناطق..والرصد الجوي يحذر..

2022/03/20 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتواصل مؤشرات الأمطار الرعدية، الاحد، بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تكون غزيرة صباحا بالوسط والسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة…
وافاد المعهد الوطني للرصد الجوي انّ شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات والجنوب حيث تثير الرمال وأثناء مرور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س.
وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.
وتسجل درجات الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى بين 10 و14 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 15 و21 بالجنوب كما تصل إلى 25 بالبرمة وبرج الخضراء.

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