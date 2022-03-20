عاجل: هذا أول أيام شهر رمضان فلكيا..

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بلاغ أنّ رصد هلال رمضان 1443 هجري مساء يوم 1 أفريل 2022 لن يكون ممكنا سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة في جلّ البلاد الإسلاميّة مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة بالآلات الفلكيّة في أقصى غرب القارّة الإفريقيّة.

و عليه فإنّ غرّة رمضان فلكيّا لهذه السّنة ستكون يوم 3 أفريل 2022.