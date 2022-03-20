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عاجل: هذا أول أيام شهر رمضان فلكيا..

2022/03/20 الأولى, المصدر, متفرقات

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بلاغ أنّ رصد هلال رمضان 1443 هجري مساء يوم 1 أفريل 2022 لن يكون ممكنا سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة في جلّ البلاد الإسلاميّة مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة بالآلات الفلكيّة في أقصى غرب القارّة الإفريقيّة.
و عليه فإنّ غرّة رمضان فلكيّا لهذه السّنة ستكون يوم 3 أفريل 2022.

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