باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة ثقيلة في موناكو



قدم باريس سان جيرمان أداء سيئا خلال هزيمته 3-صفر على ملعب موناكو في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم الأحد، لتزداد الضغوط على المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويملك باريس سان جيرمان المتصدر ، 65 نقطة من 29 مباراة متقدما ب12 نقطة على مرسيليا (53 نقطة).

ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الأنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا في ملعب لويس الثاني بعد 11 يوما من خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي سجل ثلاثة أهداف خلال 17 دقيقة. وبات رصيد موناكو 44 نقطة في المركز السابع.