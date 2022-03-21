رجل مصري يقتل زوجته الفلبينيّة خنقا ويلوذ بالفرار الى بلده

أقدم رجل مصري مقيم في الكويت، على قتل زوجته الآسيوية، والفرار إلى وطنه برفقة ولديه.

وأبلغ مصدر أمني صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية اليوم، عن انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة المهبولة، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغ، وبعد فتح باب الشقة تم العثور على جثة سيدة آسيوية قتلت قبل أيام على الأرجح”.

وأوضح المصدر أن “التحقيقات أظهرت أن القاتل مصري وغادر الى موطنه في الساعة السادسة والنصف مساء وبرفقته ابنته 16 عاما وابنه الاكبر 17 عاما”، كما تبين انه ارسل تسجيلا صوتيا لحارس البناية صباح اليوم قال فيه “خنقت زوجتي الفلبينية وأبلغ الشرطة”.