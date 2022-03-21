هذه هي التهم الموجّهة للأب الذي ألقى بطفليه من السطح.. وآخر مستجدات الحالة الصحيّة للطفلين

أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لجوهرة أف أم اليوم الإثنين 21 مارس 2022، أنّ الوضعية الصحية للطفلة ذات ثماني سنوات والتي قد ألقى بها والدها من سطح المنزل خلال مداهمة أمنية، “حرجة”.

وكشف بن جحا أنّ الطفلة قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس بعد تعرضها لكسر بالجمجمة بعد أن رمى بها والدها من علو يقارب 8 أمتار ليرتطم رأسها بالإسفلت، مشيرا أنّها ترقد حاليا بقسم الإنعاش بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير. وبيّن أنّ شقيقها الطفل في صحة جيّدة بعد أن التقطته أيدي الجيران أثناء رميّه من قبل والده من فوق السطح.

وأضاف بن جحا أن العنصر الأب رفقة ابنه (في العشرينات من عمره) ، مفتش عنهما من أجل بيع المشروبات الكحولية خلسة والاعتداء بالعنف، وأكّد أنّه قد تمّ إلقاء القبض على والدهم.

وبيّن أنّ هذا الأخير قد تعمد أثناء مداهمة منزله إلى رشق أعوان الأمن بمواد صلبة بعد صعوده إلى سطح المنزل، مما أسفر عن إصابة 3 أعوان إصابات متفاوتة الخطورة. كما أنه عمد في مرحلة ثانية إلى التهديد بإلقاء طفليه، وهو ما أقدم عليه بالفعل، حيث تمكن عدد من الحاضرين من إنقاذ الابن والتقاطه في حين تعرّضت الطفلة إلى إصابة بليغة بعد سقوطها على مادة صلبة.

وأكد بن جحا أنه قد تم إلقاء القبض عليه و ستتم إحالته غدا الثلاثاء على النيابة العمومية بالمنستير، في حين تحصّن ابنه بالفرار.

ويواجه الأب تهم” محاولة القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة لإلقاء كلّ طفل ، وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة ، والإعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهامه”.