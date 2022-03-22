رئيسة الحكومة تبحث مع وزير التعليم العالي الجزائري تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

تم خلال لقاء انتظم اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وجمع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، عبد الباقي بن زيان، التباحث حول تطوير التعاون الثنائي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين.

ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بعمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في تونس والجزائر، مؤكدة أهمية التركيز على مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصلحة البلدين، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

من جانبه، عبر الوزير الجزائري عن الرغبة المشتركة للبلدين من أجل مزيد التعاون في مجال التعليم العالي، وخلق شراكة فاعلة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لما فيه مصلحة الطلبة في البلدين.

وحضر اللقاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، منصف بوكثير.

يذكر أنه تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون 5+ 5 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ونظيرتها الجزائرية، وذلك للتشبيك بين 10 جامعات تونسية وجزائرية لإنجاز مشاريع بحثية مشتركة. كما تم اليوم الإعلان عن اختيار 25 مشروعا مشتركا في البحث العلمي و 6 مخابر تميز علمي مشتركة بين البلدين، والموافقة على تمويلها من قبل لجنة فنية تونسية جزائرية.