عاجل: هذا موعد رؤية هلال شهر رمضان في كل العالم الإسلامي وفق الرصد الجوي..

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي تقريرا يحتوي على العطيات الفلكية الخاصة بهلال رمضان المعظم ، ومناطق إمكانية رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل الموافق لــ 29 شعبان 1443 هــــ.

وخلص التقرير إلى أن الإقتران يحدث قبل غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل في كل الدول الإسلامية، أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال لا توجد إمكانية للرؤية في كل العالم الإسلامي، بينما تتوفر إمكانية رؤيته بداية من السـاعـة العاشرة و22 دقيقية من يوم 1 أفريل الموافق لـ 29 شعبان 1443 هجري إنطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل وذلك قبل فجر يوم السبت 2 أفريل في أغلب دول العالم الإسلامي.

كما قدم المعهد بع التفاصيل

1. المعطيات الفلكية الخاصة بهلال رمضان المعظم لسنـة 1443 هجـري

الإقتران :

يحدث الإقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق) يوم الجمعة 1 أفريل 2022 الموافق لــ 29 شعبان 1443 هجري عند الساعة السابعة صباحا و 24 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية. وعند الإقتران يكون القمر على بعد 386070,9 كلم عن الأرض وقطر ظاهري أصغر من المعدل يساوي 30′ و56″.

وضـع القمـر بعد غـروب شمـس يـوم الجمعة 01 أفريل 2022 الموافـق لـ 29 شعبان 1443 هجـري (يوم الإقتران )

بالبلاد التونسية:

بالنسبة للبلاد التونسية ستجرى عملية رصد هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل، حيث أن الهلال سيمكث في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية حوالي 20 دقيقة، وعند غروب الشمس يكون الهلال في أقصى ارتفاع له فوق بمنطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين بـ 3.43 درجة وقوس أي البعد الزاوي بالدرجة القوسية بين مركزه ومركز الشمس (الإستطالة المركزية) بحوالي 6.39 درجة.

بالبلدان العربية والإسلامية:

بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية ستجرى عملية رصد هلال رمضان يوم 1 أفريل 2022 في كل الدول، حيث سيمكث الهلال في كل أرجاء العالم الإسلامي مددا متفاوتة يكون أقصاها 26 دقيقة بداكار حيث سيكون الهلال عند غروب الشمس في أقصى إرتفاع له بـ 5.07 درجة وقوس (الإستطالة المركزية) يساوي 7.12 درجة.

2. إمكانية رؤيةالهلال.

تبعا للمعطيات الفلكية، لا يمكن رؤية هلال رمضان المعظم في كل أنحاء العالم الإسلامي بعد غروب شمس يوم الجمعة 01 أفريل وذلك إستنادا على معيار إسطنبول (1978) ، حيث أنه لا يمكن رؤية الهلال بالرغم من مكوثه فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس في كل أرجاء العالم الإسلامي. ومكث القمر هي الفترة الزمنية التي يبقاها الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، أي الفترة الممتدة بين غروب الشمس وغروب القمر.

و يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل بداية من الساعة العاشرة مساءا و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل وتباعا باتجاه الغرب.

وتجدر الإشارة أنه يكمن رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 إفريل وذلك في عدة مناطق من العالم تتشارك في جزء من الليل مع مدينتي تونس ومكة المكرمة.