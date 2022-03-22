قبلي: دخول اطارات واعوان البريد في اضراب قطاعي وطني لمدة ثلاثة ايام

دخل اطارات واعوان البريد بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي وطني لمدة ثلاثة ايام، دعت اليه الجامعة العامة للبريد، نتيجة عدم التوافق بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف حول تلبية عدد من المطالب الملحة التي تمس القطاع، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للبريد عبد الحفيظ بن عبد الله “وات”

واوضح المصدر ذاته ان هذا التحرك يدعو الى تطبيق الاتفاقات الممضاة منذ سنة 2015 والتي تشمل بالاساس سن قانون اساسي خاص بالقطاع يلبي انتظارات العملة ويطور الخدمات المسداة للمواطنين اضافة الى تسوية الوضعية المهنية لاعوان الحراسة والتنظيف، واعتبر ان عدم التفاعل مع هذه المطالب ادى الى تدحرج صورة البريد الذي بات عاجزا عن توفير ادنى متطلبات العمل على غرار مطبوعات الخدمات البريدية

واشار الى ان ولاية قبلي تعاني من نقص فادح في الاعوان والتجهيزات ووسائل النقل علاوة على تدهور البنية التحتية لمكاتب البريد ونقص المطبوعات الخاصة بالخدمات مع خلو عدد كبير من مكاتب البريد من الموزعات الالية وتعطلها المتكرر ان وجدت

يشار الى ان النقابة الاساسية للبريد نظمت صباح اليوم اجتماعا بقواعدها بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة لمزيد النقاش حول الاضراب والمطالب المرفوعة على المستويين الجهوي والوطني