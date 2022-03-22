عاجل: وفاة شابين في ظروف مسترابة بمكثر..

اكد رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، وفاة شابين في مكثر من ولاية سليانة، امس الاثنين، في ظروف مسترابة.

وأضاف الدبابي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، انه تم العثور على جثث الضحيتين في غرفة في منزل جدة أحدهما فيما اكد عدد من الشهود انبعاث رائحة غريبة من الغرفة.

واكد الذبابي ان جميع الاحتمالات مفتوحة بخصوص اسباب الوفاة، في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي.

ودعا الدبابي الدولة والناشطين السياسيين الى تنظيم حوار وطني عن الشباب والأطفال خاصة مع ارتفاع ارقام الوفيات في الاونة الأخيرة والتي وصفها بالأرقام المفزعة.