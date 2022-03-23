عودة الرحلات السياحية بالسفن بميناء حلق الوادي..

أرست بميناء حلق الوادي اليوم الاربعاء 23 مارس 2022 اول سفينة سياحية لسنة 2022 Spirit Of Discovery قادمة من اسبانيا بعد انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، وكان في استقبالها كل من السّادة وزير النقل ربيع المجيدي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين والكاتبة العامة لشؤون البحر اسماء السحيري بحضور والي تونس السيد كمال الفقي.

وافاد الوزير، خلال ندوة صحفية، ان عودة الرحلات السياحية الى الموانئ التونسية ستضخ دماء جديدة في مجال السياحة وفي إحياء نشاط القرية السياحية وفي عودة ميناء حلق الوادي إلى إشعاعه كمستقطب لهذه النوعية من السّفن داعيا إلى ضرورة حسن الإستثمار في هذه العودة والتحلي بالجاهزية الكاملة حتى تحقق أهدافها في إطار سياسة الدولة للإنعاش الاقتصادي، حيث من المنتظر ان يبلغ العدد الجملي للرحلات بعنوان 2022 حوالي 46 رحلة و90 ألف سائح.

وفي ذات السياق اوضح السيد ربيع المجيدي ان هذه المؤشرات تدعو الى التفاؤل من حيث عودة ميناء حلق الوادي إلى اوج مردوديته، خاصة بعد انشاء المحطة السياحية منذ سنة 2006 وتسجيل قدوم ما يناهز مليون سائح سنة 2010 ، مستعرضا في هذا الاطار استعدادات وزارة النقل بمختلف إداراتها المركزية ومؤسساتها الوطنية، على غرار ديوان البحرية التجارية والشركة التونسية للملاحة، لاستقبال الموسم السياحي الواعد من خلال ما توفره من موارد بشرية وبنية تحتية وأسطول ومنظومات رقمية، من ذلك ما تم انجازه من استثمارات لفائدة ميناء جرجيس الذي هو اليوم على اتم الاستعداد من حيث التجهيزات والبنية التحتية لاستقبال سفن المسافرين والسفن السياحية خاصة بما توفره الجهة من مخزون سياحي وثقافي كبوابة للصحراء التونسية قادرة على جذب السياح في رحلات ومسالك منظّمة.

واوضح السيد ربيع المجيدي انه تم اتخاذ كل الإجرءات اللازمة وبالدقة المرجوة لتأمين محيط الميناء والقرية السياحية من الدخلاء ومن أي شكل من أشكال التجاوزات والمخاطر مع الحرص على العنصرين البيئي والصحي وتأمين ظروف استقبال طيبة للسياح وتوفير الإحاطة اللازمة بهم هذا بالإضافة إلى حسن التنسيق مع الأطراف المتدخلة لتأمين الإنسيابية في مداخل مدينة حلق الوادي المؤدية إلى المحطة البحرية، مضيفا ان تونس لها ريادة في مجال السياحة البحرية فهي عضو مؤسس في المنظمة المتوسطية للسياحة البحرية medcruise منذ سنة 2006 وعضو لفترتين في مكتبها التنفيذي وقد انطلق نشاط السفن السياحية منذ بداية الثمانينات بميناء حلق الوادي.

وكان ضمن الوفد المرافق للوزيرين كل من السيدات والسادة المدير الفني بديوان البحرية التجارية والموانئ نيابة عن الرئيس المدير العام والمدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية والمدبرة العامة للديوانة التونسية والمدير العام للامن الوطني ورئيسة بلدية حلق الوادي ومدير ميناء حلق الوادي وثلة من مسؤولي الوزارات المعنية ومؤسساتها الوطنية تحت الاشراف.