الهاشمي الوزير يرجّح تسجيل موجة جديدة لفيروس كورونا في هذا التاريخ #خبر_ عاجل

دعا الهاشمي الوزير صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 ، الى الاقبال بكثافة على التلقيح لتفادي امكانية حدوث موجة جديدة من متحور أوميكرون في شهر ماي مشيرا أن شهر رمضان فترة مناسبة للتلقيح .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها يوم 22 مارس 2022 أنه في الأسبوع الممتد من 14 الى 20 مارس، تم تسجيل 3969 حالة اصابة جديدة بكورونا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 20 فاصل 65 بالمائة.

وسجلت الوزارة 63 وفاة مصرحا بها على مدار الأسبوع مما يرفع العدد الجملي للوفيات الى 28065 ضحية.

كما تم تسجيل، 141 مريضا جديدا بالمستشفيات، و بلغ العدد الجملي للمتعافين 1006120.