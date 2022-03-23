عصام الشّابي: “والي بن عروس هو النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية”

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن والي بن عروس يشكل بامتياز النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية .

و قال الشابي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، “كثيرا ما تتدثر النزعات الشعبوية/ الفاشية برداء الوطنية لتمرير أجندتها التي تقوم على مصادرة الحق في التنوع و الاختلاف و تبدأ في قضم مساحات الحرية شيئا فشيئا وصولا الى عسكرة المجتمع و تنظيمه على غرار المجموعات النازية “.

و تابع قائلا “ما كانت اعلنت عنه ولاية بن عروس ،قبل ان تتراجع ، من منع كل مشجعي الفريق الوطني الذين يرتدون أزياء الفرق التونسية من دخول الملعب ، يدخل في خانة التفكير الذي لا يفهم و لا يقبل بالوحدة في إطار التنوع بل لا يراها إلا في سياق اللون الواحد و السلوك النمطي و السمع و الطاعة”.

و اعتبر قائلا “السيد والي بن عروس يشكل بامتياز النموذج الأمثل لمسؤولي منظومة 25 جويلية الذي ما لم نقف في وجه زحفه على الدولة و الأدارة سيأتي على الأخضر و اليابس” .