فرنسا تسجّل أكثر من 180 ألف اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط

وكالات- أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسيّة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أن فرنسا شهدت أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 منذ شهر فيفري إذ بلغ عدد الإصابات خلال 24 ساعة 180777، كما ارتفع عدد من احتاجوا لدخول المستشفيات لليوم الثالث على التوالي.

ورفعت الحالات الجديدة العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 24.3 مليون بعد عودة ظهور الوباء بشكل حاد مع استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت أسبوعين.

وأفادت وزارة الصحة أيضا بأن عدد من نقلوا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ارتفع 36 إلى 20742 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أي أقل 0.8 بالمئة مقارنة بعددهم الأسبوع الماضي.