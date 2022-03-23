نشرة متابعة للوضع الجوي الليلة وصباح الغد..خبر_عاجل

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2022/03/23 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان يكون الطقس، ليل الاربعاء، صحوا ومغيما جزئيا على اغلب مناطق البلاد في حين تتراوح درجات الحرارة، صباح غد الخميس، بين 7 و 17 درجة.

ولاحظ المعهد ، في بلاغ اصدره ، مساء الاربعاء، ان ابرز العناصر الجوية تتمثل في هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية في حين يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب.

وتشير التوقعات الى ان درجات الحرارة ستتراوح هذه الليلة بين 10 و14 درجة وتكون في حدود 7 بالمرتفعات كما تصل إلى 17 بأقصى الجنوب.

وتشهد ولايات بنزرت وتونس العاصمة ونابل وزغوان ، هبوب رياح قوية في حين تسجل ولايات قبلي وتوزر ومنطقة برج الخضراء هبوب رياح رملية في حين تكون الاجواء غائمة جزئيا على اغلب الجهات.

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